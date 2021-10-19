Gültak'tan 'nakliyeciler sitesi' için destek

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yasayla Mersin Büyükşehir Belediyesine geçen Huzurkent Nacarlı'da bulunan Akdeniz Belediyesine ait 94 dönümlük araziyle ilgili davacı olmayacaklarını belirterek, yeni ‘nakliyeciler sitesi' yapılması ve Huzurkent'in mezarlık sorununun çözümü için Cumhur İttifakı olarak Büyükşehir Belediyesinin önünü açacaklarını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Ekim Ayı İkinci Birleşiminde, 'Akdeniz Belediyesine bağlı Nacarlı Mahallesi'nde bulunan çeşitli ada ve parsellerin mevcut kullanım alanlarının 'ticaret alanı, sosyal tesis alanı ve park alanı' olarak değiştirilmesi ve yine bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda plan değişikliği içerisinde 'mezarlık alanı' ayrılmasına ilişkin plan değişikliği ile Karacailyas sınırları içerisinde yer alan Nakliyeciler Sitesi eşrafına daha refah, sağlıklı ve daha verimli bir çalışma alanı oluşturulması' konusu gündeme geldi. Gündem maddesi üzerine söz alan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Akdeniz Belediyesi ile önceki Mersin Büyükşehir Belediyesi yönetiminin davalık olduğu bir bölge. Dava nedeni, Huzurkent Belediyesinden alınan karara istinaden burası Akdeniz Belediyesine verilmiş. 94 dönüm küsürlük bir yer. Davada, Akdeniz Belediyesi yerel mahkemeyi kazanmış, Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ni kaybetmiş. Yargıtay'da da aynı gerekçe ile kaybetmiş. Büyükşehir kanunları ve intikal esnasında yapılmış olan yanlışlıktan kaynaklı” dedi.

“Nakliyeciler sitesi esnafı ve Huzurkentlilerin mezarlık sorununun çözümü için dava açmıyoruz”

Başkan Gültak, “Yani aslında burası ‘hal' imarı olduğu için altyapı, hal, ulaşım, katı atık, yolcu vesaire devredilirken Büyükşehir Belediyesine devredilmesi gerekirdi. Dolayısıyla burayı davayı kazanmanızın hukuksal nedeni, imarda ‘hal' olarak gözükmesidir. Eğer imarda burası hal olarak işaretlenmeseydi Büyükşehir nezdinde dava kaybedilmiş olacaktı ve dava konusu 94 dönüm arazi Akdeniz Belediyesinin, yani Akdeniz halkının olacaktı” diye konuştu.

CHP'li bir meclis üyesinin, Akdeniz Belediye Meclisi'nde konuyu gündeme getirdiğine ve aynı üyenin, ‘Buranın bir kısmını mezarlık, diğer kısmını da nakliyeciler sitesi yapmayı düşünüyoruz' dediğini aktaran Gültak, şöyle devam etti; "Bana, ‘dava hakkınız var, açacak mısınız?' diye sordu. Doğru, dava açma hakkımız var. Çünkü burasının hal imarı var. İmarını değiştirdiğimizde gayrimenkulün el değiştirme ihtimali yüksek. Ben de şu cevabı verdim; ‘yılların nakliyeciler sitesinin problemleri varken, biz nasıl dava açarız? Huzurkent'te mezar sıkıntısı varken biz dava açamayız. Dolayısıyla Cumhur İttifakı toplantılarında da bize bu konu soruldu. Dedik, buradaki niyet çok güzel ve kamu yararını ilgilendiren bir niyet. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın desteğiyle bu imar kararı geçiyor. Akdeniz Belediye Başkanı, belediyemizin idaresinin başı olarak bu konuda hukuksal bir şeye başvurmayacağımı söylemek isterim. Dolayısıyla inşallah sizin uygulamalarınızla da Cumhur İttifakı'nın da desteğiyle 'Nakliyeciler Sitesi'nin yıllardır devam eden sorunu, ayrıca Huzurkent'in de mezarlık sorunu çözülecek.”