Gültak'tan tepki: "Yatırımı ve istihdamı bekletiyor ve geciktiriyorsunuz"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, HDP'li ve CHP'li meclis üyelerine tepki göstererek, "Yatırımı ve istihdamı bekletiyor ve geciktiriyorsunuz" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi Mart ayı ilk toplantısını Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, Yenitaşkent Belediye Meclisinin 5 Ekim 2001 tarih ve 32 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notlarında değişiklik yapılmasıyla ilgili konu görüşüldü. HDP ve CHP'li meclis üyelerinin tüm engelleme girişimine rağmen teklif oy çokluğu ile meclisten geçti.

Muhalif meclis üyelerinin tutumunu eleştiren Başkan Gültak, “Buraları tarım arazisi ve tarım arazisi olarak da kalacak. Bizi iş bilmezmiş, imardan anlamazmış gibi göstermeyin. 1/5000 planda itiraz edilen yerlerin burası ile alakası yok. Dolayısıyla 5 binliği, binliği beklemek yatırımı, soğuk hava deposunu, istihdamı bekletmek demektir. Öyle bir algı oluşturdunuz ki, sanki buralar imara açılıyor, konut oluyor, ticaret oluyor. Öyle değil. Amacımız, müracaatları yasallaştırmak” sözleriyle tepki gösterdi.

Tartışmaların yaşandığı gündeme ilişkin açıklama yapan Gültak, konunun daha önce komisyonlara sevk edildiğini, komisyonun süre istediğini ancak re'sen hakkını kullanıp teklifi meclise tekrar getirdiğini söyledi. CHP ve HDP'li meclis üyelerinin, 1/5000'lik imar planlarının askı sürecinin sürdüğü gerekçesiyle teklife itirazı ve ertelenmesi yönündeki eleştiri, engelleme ve karşı çıkışlarına rağmen teklif, Başkan Mustafa Gültak'ın oylamaya sunması sonucu, Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

“Belediyeye para gelecek diye engellemeye kalkıyorsunuz”

CHP ve HDP'li meclis üyelerinin itirazının sürmesi üzerine kapsamlı bir açıklama yapan Başkan Gültak, imar kanunlarına göre bir konunun meclisten geçtikten sonra yasalaştığını, askı süresinin de konuya ilişkin işlem yapılmasına engel olmadığını belirtti. Başkan Gültak, 1/5000'likte itiraz edilen yerlerin burasıyla alakası olmadığını belirterek şöyle konuştu; “Buralar tarım arazisi ve tarım arazisi olarak da kalacak. 5000'lik neden bekleniyor ki? Bununla ilgili bir yer değil. Kendi bölgenizde neyin imara girdiğine iyi bakın. Şunu söyleyin; ‘Ya buradan biraz ruhsat geliri olur, garibana para gider, imkan gider, onun için engelliyoruz' deyin. Belediyeye biraz para gelecek, bunu engellemeye kalkıyorsunuz. Yapılan 5 binliğin, çıkardığımız bu izinle uzaktan yakından bir alakası yok. Çünkü buraları hala tarım arazisi. Bizi sanki iş bilmezmiş, imardan anlamazmış gibi göstermeyin. Neyi, niçin savunduğunuzu dahi bilmiyorsunuz. 100 binliğin içinde de buraları tarım arazisi; 5 binlik ile de alakası yok.”

“Buraları tarım arazisidir ve öyle de kalacaktır”

Sözlerini; “Yani bu 5 binlik, bugün hiç itiraz olmazsa, mahkemeye kimse gitmezse ve onaylansa, burası yine tarım arazisi” şeklinde sürdüren Gültak; “Bugün bahsettiğimiz alanların hepsi tarım arazisi. 5 binlik veya binlik arsa olmuyor, imara açılmıyor. Dolayısıyla 5 binliği, binliği beklemek demek, yatırımı, soğuk hava deposunu, istihdamı bekletmek demek. Öyle bir algı oluşturdunuz ki, sanki buralar imara açılıyor, arazi oluyor, konut oluyor, ticaret, lojistik oluyor. Öyle değil. Buraları tarım arazisidir ve öyle de kalacaktır. Burada amacımız, müracaatları yasallaştırmak, kaçağın önüne geçmektir. Zira kaçak binalar encümenden ceza alıyor, inşaatlar duruyor. Olay budur. Bunun ucunu depreme getirmek, alelacele imar uygulaması yapılıyormuş gibi göstermek doğru değildir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, imara girmemiş tüm tarım arazileri için şu an getireceğimiz konu aynıdır. Zamanında Yenitaşkent Belediyesinin bence sehven, düşünmeden yaptığı bir karardır, tüm bölgeyi de kilitlemiştir. Biz bunu düzeltiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Gültak, açıklamasından sonra teklifi, idareden geldiği gibi meclis üyelerinin oylamasına sundu. Teklif, Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin 19'a karşı 17 oyçokluğu ile kabul edildi.

Akdeniz ile Kırıkhan arasında ‘kardeş belediye' önerisi

Mecliste, depremin vurduğu yerlerden olan Hatay'ın Kırıkhan Belediyesi ile Akdeniz Belediyesinin 'kardeş şehir' olması teklifi de görüşüldü. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Gültak, Türkiye'nin 11 kentini etkileyen dünyanın en ağır deprem felaketinin üzerinden 1 ay geçtiğini belirterek; “Depremin ilk günden itibaren Valimizin Hatay'a görevlendirilmesiyle birlikte bizler de o bölgede; Kırıkhan, Nurdağı ve kısmen Kahramanmaraş'ta afetzede vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık. Sonrasında AFAD ve Valiliğimizin talimatları doğrultusunda Kırıkhan'da yoğunlaştık. Ekiplerimiz halen Kırıkhan, kısmen de Altınözü sınırlarında deprem mağduru vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Allah, böyle bir afeti bir daha yaşatmasın” dedi. Öte yandan, iki belediye arasında kardeş şehir protokolü imzalanması için Başkan Gültak'a yetki verilmesini içeren teklife ilişkin söz alan meclis üyelerinin görüşlerini açıklamasından sonra konu ilgili komisyonlara oybirliği ile sevk edildi.