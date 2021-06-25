Gültak'tan YKS öncesi sessizlik çağrısı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınav'ına (YKS) girecek adaylar için vatandaşlara sessizlik çağrısında bulundu.

Gültak, 26-27 Haziran Cumartesi ve Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınav'ına girecek adaylar için vatandaşlara çağrıda bulundu. Gültak, "Biliyorum ki her bir vatandaşımız evlatlarımızın geleceği için elzem olan bu sınavlarda hassas olacaklardır. Bizler de Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ile sınav süresince sessizliğin sağlanması için sahada olacağız" dedi.

"Sürücülerimizin anlayışlı olmalarını istiyoruz"

Başkan Gültak, belediyeye bağlı ekiplerin sınav yapılacak binaların çevresinde hassasiyetle hareket edeceklerini söyleyerek, "İnşaat alanları, pazar yerleri gibi önemli noktalardaki vatandaşlarımızdan da aynı özeni göstermelerini bekliyoruz. Unutulmaması gereken bir diğer husus da trafikteki yoğunluktur. Trafikte korna sesine karşı da ekiplerimizin uyarılarına mahal vermeden, sürücülerimizin anlayışlı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Bu hafta sonu daha özenli hareket edelim"

Geleceklerine yön verecek olan adaylara karşı destek olunması gerektiğini hatırlatan Gültak, "Sınava hazırlanan gençlerimizin, daha sağlıklı, daha sessiz ve sakin bir ortamda sınava girebilmeleri çok önemli. Malum korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığımızın genelgesine uyarak pazar günleri de zorunlu haller dışında sokağa çıkmayalım. En değerli varlığımız ve geleceğimiz olan evlatlarımızın moral ve motivasyonunu bozmayalım. Lütfen önümüzdeki hafta sonunda daha özenli hareket edelim” ifadelerini kullandı.