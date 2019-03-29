Gültekin: "Cumhur İttifakı Mezitli'de tarih yazacak"

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, seçim çalışmaları kapsamında Mezitli'de yoğun bir tempo ile çalıştıklarını belirterek, Mezitli'de Cumhur İttifakı'nın kazanacağını söyledi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere sıkı bir şekilde hazırlandıklarını belirten Gültekin, Cumhur İttifakı Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan'ın seçimi kazanacağını savundu.

Aylardır gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydeden Gültekin, "Cumhur İttifakı adayımız Serdar Soydan ile birlikte yoğun bir seçim çalışmasını geride bırakmak üzereyiz. Bu süreç içerisinde gece gündüz demeden Cumhur İttifakına gönül verenlerle birlikte Mezitli bölgesini karış karış gezerek vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenip, sevinçleri ile mutlu olduk. Bize verilen görevin ülkemiz ve bulunduğumuz kent açısından ne kadar önemli olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan, yere sağlam basarak yolumuza devam ettik. Bize düşen görev, Serdar Soydan başkanımızın yolunu aydınlatmaktı. Azim ve kararlıkla attığımız adımların meyvesini 31 Mart'ta toplayacağız. Bizler inanıyoruz ki, Cumhur İttifakı Mezitli'de tarih yazacaktır" dedi.

"Mezitli'nin huzur bileti, Cumhur İttifakı"

Cumhur İttifakının kazanması ile birlikte Mezitli'yi hizmete boğacaklarını belirten Gültekin, "Mezitli bölgesinde yapılan yanlış projeleri düzeltmek için, yapılmayanları yapmak için, yarım bırakılanları tamamlamak için, en önemlisi de huzur için Cumhur İttifakına ihtiyaç var. Ben inanıyorum ki, Mezitli bu seçimde makûs tarihine neşter atarak Serdar Soydan'ı başkan yapacaktır. Mezitli'nin huzur bileti, Cumhur İttifakıdır" ifadelerini kullandı.