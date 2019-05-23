Gültekin: “Destek paketleri genç girişimcileri heyecanlandırıyor”

Gültekin, geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın teknoloji odaklı proje üreten 146 genç girişimciye 200 bin lira hibe desteği verileceğini açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin sağladığı imkanlar ve destek paketlerinin genç girişimcileri heyecanlandırdığını ifade eden Gültekin, “Girişimcileri motive etmek, onların iş geliştirmelerine katkı sunmak ve üretim faaliyetlerini artırmak adına atılan adımlar, Türkiye ekonomisinin büyümesine büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hayata geçirdiği ‘TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı' ile teknoloji odaklı çalışmalar yürüten 146 gencimize 200 bin liralık hibe desteği sağlanacak. Bu adım sadece 146 gencimizi değil, diğer genç girişimcilerimizi de harekete geçirecektir. Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda attığı adımlar ile birlikte önümüzdeki yıllarda teknoloji ülkesi olamaması için hiçbir neden yoktur. Biz Türk gençlerine her zaman güvendik ve güvenmeye devam edeceğiz” dedi.