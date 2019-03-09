Gültekin: "İstihdam seferberliği ile Mersin'i kalkındıracağız"

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan 2019 yılı istihdam seferberliği ile Mersin'i kalkındıracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Maliye Bakanlığı ve diğer bakanlıkların ortak çalışmaları ile 2019 yılında Mersin'de 40 bin istihdam hedeflerinin olduğunu hatırlatan Gültekin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm bakanlıklarımızla ortak hareket ederek Mersin'de ciddi bir istihdam seferberliğinin çalışmalarına başladık. Mersin'de hedefimiz 40 bin istihdamdır. Mersin coğrafyasında yaşayan vatandaşlarımızın işsizlik sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için Cumhurbaşkanlığından bakanlıklarımıza, Mersin Valiliğimizden kurum ve kuruluşlara kadar herkes istihdam seferberliğine odaklanmış durumda. Bu süreçte Mersin'de işsizlik oranlarını tamamen ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

"Hükümetimizin teşvikleri hız kesmeden devam edecek"

İstihdam seferberliği kapsamında hükümetin gençlere yönelik teşviklerinin süreceğini belirten Gültekin, "İstihdam seferberliği kapsamında hükümetimizin sürekli sağladığı teşvik ve paketler hız kesmeden devam edecektir. Ayrıca mesleki eğitim, geliştirme, işbirliği ve işbaşı eğitimi kursları projelerimiz ile de istihdama katkı sağlayacağız. ‘Burası Mersin, Mersin'de iş var' sloganıyla çıktığımız bu yolda el ele vererek her kesimden vatandaşlarımıza iş imkanı sağlamak için gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.