Gültekin: "Nükleer Meslek Lisesi Mersin'e yapılmalı"

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, Nükleer Meslek Lisesi'nin Mersin'e kurulması gerektiğini söyledi.

Nükleer Enerji Genel Müdür Vekili İbrahim Halil Dere'nin basında yer alan ‘Nükleer Meslek Lisesi kurulacak' açıklamalarının ardından, AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, Nükleer Meslek Liselerinin Mersin'e yapılması gerektiğini belirtti.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin Mersin'de olması nedeniyle Nükleer Meslek Lisesi'nin de bu kente yapılması gerektiğini ifade eden Gültekin, "Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde çalıştırmak üzere ciddi anlamda teknik personele ihtiyaç duyuluyor. Bunun için de yeri henüz belirlenmeyen Nükleer Meslek Lisesi kurulması bekleniyor. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin Mersin'de olması nedeniyle, bu okulun mutlaka Mersin'de açılması gerekiyor" dedi.

"Öğrenciler yerinde eğitim imkanı bulacak"

Nükleer Meslek Lisesi'nin Mersin'de kurulmasının öğrenciler için de avantaj olacağını kaydeden Gültekin, "Öğrencilerimiz okulda aldıkları eğitimleri Akkuyu'da yerinde eğitimle pekiştirme imkanı bulacaklar. Bu sayede çalışma hayatına daha deneyimli bir şekilde başlayacaklardır. Mersin bu lise için en uygun bölgedir" ifadelerini kullandı.

"Binlerce teknisyen eğitimin ardından istihdam edilecek"

Nükleer Meslek Lisesi projesi ile birlikte binlerce teknik personelin istihdam edileceğini belirten Gültekin, "Teknik personellerimizi kendimiz yetiştirerek, binlerce kişiyi istihdam etmiş olacağız. Böylece Nükleer Meslek Lisesi ile birlikte ara eleman ihtiyacı ortadan kalkmış olacaktır" diye konuştu.