(Güncellendi) Dr. Şimşek: “İmplant sonrası ağrı, diş çekiminden farksız”

Mersin'de Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, implant uygulaması sonrası duyulan ağrının diş çekiminden farksız olduğunu belirterek, "Tedavinin problemsiz tamamlandığı vakalarda hastalar, implantların varlığını bile hissetmeyecek kadar rahat olmaktadır" dedi.

Diş Hekimi Şimşek, diş implantıyla ilgili merak edilenleri anlattı. İmplantın eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökü olduğu bilgisini veren Şimşek, uygulamanın yaşam boyu konfor sağlayacağını söyledi.

Sağlıklı bir tedavi için önemli kriterler bulunduğunu ifade eden Şimşek, "İmplant vidalarının belirli kalınlık ve genişliği vardır. Bu nedenle implant konulması öngörülen bölgedeki çene kemiğinin, implant vidasını kabul edecek yükseklik ve genişliğe sahip olması gerekmektedir. Kemiğin kalitesi de implant başarısını etkileyen faktörlerden birisidir. Ayrıca tedaviden önce ve implant ağızda kaldığı sürece, diş etlerinin tamamen sağlıklı olması gerekmektedir. İmplant uygulamasında önemli olan ve başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden birisi kemik yapısıdır. Kişi implant için uygun bir kemik dokusuna sahip olmalıdır. Kemik dokusunun tespiti sağlanmalı ve sonrasında implant planlaması yapılmalıdır" diye konuştu.

"Diş çekiminden farksız"

Tercihe göre lokal veya genel anestezi uygulanan hastanın, uygulama sonrasında fazla ağrı duymayacağını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: "İmplant için eğer kişinin kemik yapısı ve genel sağlık durumu uygunsa, üst yaş limiti yoktur. Sağlık, yaştan çok daha önemli bir faktördür. İmplant uygulaması sadece daha kemik gelişimi tamamlanmamış çok genç hastalarda tercih edilmemektedir. İmplant süresi, yapılacak diş sayısına bağlı olarak değişebilmektedir. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte tedaviler, oldukça kısa sürelerde tamamlanmaktadır. İmplantın yerleşimi sonrasındaki ağrı, normal diş çekiminden sonra duyulan ağrıdan farklı değildir. Tedavinin problemsiz tamamlandığı vakalarda hastalar, implantların varlığını bile hissetmeyecek kadar rahat olmaktadır."

Şimşek, implantların kemik ile tam birleşmesini sağlamak için iyileşme dönemi olan ilk 3-6 ay boyunca, implant üstüne gelen yüklerin en aza indirgenmesi ve enfeksiyonu engellemek amacıyla sigara kullanılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.