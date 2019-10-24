Güner: "İstanbul sözleşmesi yaşarsa kadınlar da yaşar"

İstanbul Sözleşmesinin hayata geçirilmesi için Mersin Barosu ve diğer baroların kadın hakları merkezlerinin katılımıyla, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ‘Kadın-erkek eşitliğine ilişkin uluslararası normlar ışığında Türkiye'de kadına karşı şiddetle mücadele' konulu toplantı düzenlendi.

Daha önce Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun, İstanbul Sözleşmesinin hayata geçmesi için baroların kadın hakları merkezleriyle birlikte yürüttüğü çalışmanın değerlendirme toplantısına, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkan Canan Güllü, İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Konya, Adana, Antalya, Urfa ve Isparta barolarının kadın hakları merkezi ve komisyonu temsilcileri katıldı.

İstanbul Sözleşmesi ve yasalar çerçevesinde yapılması gerekenler, artan kadın cinayetlerine karşı İstanbul Sözleşmesinin önemi, nafaka ve af konularında yol haritasının çizildiği toplantıyı değerlendiren Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, “Kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için asıl mücadele, İstanbul Sözleşmesinin hayata geçmesi konusunda olmalıdır. Maalesef bu konuda kadın dernekleri ve barolar dışında adım atan ilgili kurumlar yok. İstanbul Sözleşmesi yaşarsa, kadınlar da yaşar. Mersin Barosu olarak, diğer barolarımız ve kadın dernekleriyle birlikte, İstanbul Sözleşmesinin hayata geçmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.