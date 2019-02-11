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Güneşlenen kedi ile köpeğin dostluğu

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde güneşin keyfini çıkaran kediyle köpeğin dostluğu ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde güneşin keyfini çıkaran kediyle köpeğin dostluğu ilginç görüntüler ortaya çıkardı.


Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi belediye binası çevresinde bir kedi ile köpeğin birlikte güneşlenmesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Birkaç gündür aralıklarla devam eden yağmurun ardından kendini gösteren güneşi fırsat bilen bir kedi ile köpek kaldırım üzerinde birlikte güneşlendi.


O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bir süre köpeğin etrafında dolanan kedi daha sonra köpeğin üzerine başını koyup güneşli ve güzel havanın tadını çıkardı.


Kediyle köpeği birlikte güneşlenirken kaydeden vatandaş ise "Demek ki her hayvan dost olabiliyormuş. Görüyorsunuz arasındaki bağı" diyerek kediyle köpeğin ilginç dostluğuna dikkat çekti.


Kaydedilen videoda kedi ile köpeğin çevredeki diğer köpeklerin seslerini umursamadıkları da görülüyor.

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