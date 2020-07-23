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Gürültü yapan komşusunu uyardı, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde, gürültü yapan komşusunu uyaran genç, aldığı yumruk darbesiyle hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, gürültü yapan komşusunu uyaran genç, aldığı yumruk darbesiyle hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, olay Altaylılar Mahallesi 272 Sokak Soydan apartmanında meydana geldi. Apartmanın zemin katında oturan 32 yaşındaki Fatih Dikili, 2. katta yüksek sesler geldiğini fark etti.


Dikili, ikinci katta oturan komşusu A.A.'yı (25) gürültü yaptığı için uyardı. Aralarında tartışma çıkınca iddiaya göre A.A., Fatih Dikili'ye yumruk attı. Yumruk darbesiyle yere yıkılan Fatih Dikili çağrılan 112 Acil Servisi ile Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 gün yoğun bakımda tedavi gören Dikili yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra ifadesi alınan A.A. serbest bırakıldı.


Fatih Dikili'nin hayatını kaybetmesi üzerine A.A., Antalya'da gözaltına alındı.

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