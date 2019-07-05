İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güvenlik güçlerince aranan bir şahıs, Anamur'da yakalandı

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması sırasında, hakkında arama kararı bulunan bir şahıs yakalandı.


Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 105 kişinin Genel Bilgi Tarama sorgusu yapılırken, araması bulunan bir kişi de adli mercilere sevk edildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Ekiplerinin 2 iş yerinde yaptığı aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız tüfek, bunlara ait 11 adet mermi ve 23 adet dolu fişek ele geçirdi.


Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak 2 iş yeri ve 3 şahsa yönelik adli işlemler başlatıldığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.