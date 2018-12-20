Güzel Sanatlar Fakültesi'nden karma suluboya sergisi

MEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen sergi açılışına, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Ayşe Yüce, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Suluboyanın en önemli özelliğinin saydamlığı olduğunu belirten sergi sorumlusu ve öğretim üyesi Hüseyin Sönmez, "Suluboya tekniğinde renkler üst üste kullandığında birbirlerini yok etmez, yani karışım renkler oluştururlar. Bu da tekniğe zengin olanaklar sağlar. Suluboya, ıslak boyanın yer yer dağılmış iç içe ve üst üste binmiş etkileri arasında kaybolmuş dolaşan, kendini keşfetmeyi bekleyen sabırlı dostlar arar" dedi.

Öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından hazırlanan yaklaşık 40 eser, bir hafta boyunca MEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.