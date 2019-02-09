Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden resim sergisi

Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri Mazlum Cabir Uluyol ile Mehmet Ekiz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'nde resim sergisi açtı.

MTSO Sanat Galerisi, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri Mazlum Cabir Uluyol ile Mehmet Ekiz'in resim sergisini ağırlıyor. Toplamda 47 eserin yer aldığı sergide, şehirlerdeki karmaşa ve göçe dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden hazırlanan eserler sergileniyor. Sanatseverlerin beğenisini toplayan serginin açılışına, MTSO Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Darıcı, MTSO Meclis üyesi Ahmet Akın, MTSO Hukuk Müşaviri Dilek Kurtuluş, MTSO Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Yel ile çok sayıda davetli katıldı. Sergi açılışında konuşan ressam Mazlum Cabir Uluyol, sanat alanında eğitim verdikleri lisede öğrencilerle birlikte sürekli bir şeyler ürettiklerini ve ellerindeki malzemeleri değerlendirmek adına böyle bir sergi açmaya karar verdiklerini söyledi. Eserlerini, kağıt atıkları başta olmak üzere bir çok atık malzeme kullanarak hazırladıklarını anlatan Uluyol, teknik anlamda ise grafik ve özgün baskı tekniklerinden faydalandıklarını kaydetti. Çocukluğundan bu yana sanatı sevdiğini ve bu alanda hizmet verdiği için memnun olduğunu dile getiren Uluyol, “Hem öğretmenlik yapmaya hem de sanatçı olmaya çalışıyoruz. Bugün bulunduğum konumdan çok memnunum. Çünkü küçükken hayalini kurduğum mesleği yapıyorum” dedi.

Mehmet Ekiz ise lisedeki resim öğretmeninin kendisini sanata yönlendirmesiyle hayatının değiştiğini anlattı. O tarihten bu yana hep sanatın içinde yer aldığını ve bugün ise kendisi gibi sanatçılar yetiştirmenin gururunu yaşadığını dile getiren Ekiz, “Öğrencilerimize sanatçı kimliği kazandırmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok kaliteli sanatçı yetiştirirsek toplumumuzun şekillenmesi de o yönde olur” diye konuştu.

Bir çok karma sergiye katıldığını belirten Ekiz, bu sergisinin ise ciddi anlamda ilk kişisel sergisi olduğunu aktardı. Sergisinde akrilik boya ile kolaj üzerine çalışmalar ortaya koyduğunu anlatan Ekiz, malzemelerin dokusal yapısından faydalandığını dile getirdi. Örnek olarak bu sergisinde yer alan eserlerinde, şehrin dokusunu ve bir canlının kendini kurtarma çabasını vurguladığını belirten Ekiz, “Bunları belirtmek adına da kağıt atıklarıyla kuş tüylerini kullandım. Bizler sürekli olarak malzemeler biriktiririz. Hiçbir şey bizim için çöp değildir. Sanatta her şey imge olarak sanat malzemesine dönüşebilir" ifadelerini kullandı.