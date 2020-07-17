İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü olarak bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü olarak bulundu.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kamberhöyüğü Mahallesinde yaşayan Emine Gök (61) isimli kadından gün boyu haber alamayan yakınları ve komşuları durumu jandarmaya bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine güvenlik ve itfaiye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Kadının ikamet ettiği 18 nolu evin kapısı koçbaşı ile kırılarak içeri girildi. Ekipler kadının cansız bedeniyle karşılaştı.


Kadının kesin ölüm nedeni için otopsi çalışması yapılırken, olayla soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.