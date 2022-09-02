"Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesi umut oluyor

Pandemi nedeniyle işsiz kalan 2 çocuk babası Musa Yelli, Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi sayesinde, artık geleceğe güvenle bakıyor. İşsiz kaldıktan sonra tarlalarda yevmiye ile çalıştığını anlatan genç üretici, “Parayla almak istesek alamazdık ama hiç para vermeden hayvan sahibi olduk. Geleceğe artık güvenle bakıyorum” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ürettiği insan odaklı projelerle farklı kesimlere dokunmaya devam ediyor. 34 yaşındaki 2 çocuk babası Musa Yelli de pandemi nedeni ile yaşadığı işsizlikten, Büyükşehir Belediyesinin Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde başlattığı ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi ile kurtulan vatandaşlardan.

Tarsus'ta yıllardır çalıştığı manifaturacıdan, pandemi nedeni ile ayrılmak zorunda kalan Musa Yelli, yaklaşık 1 yıl süren işsizliğin ardından, eşini ve çocuklarını Tarsus'ta bırakarak, baba ocağı olan Alanyalı Mahallesi'ne dönüş yaptı. ‘Ne yapacağım' diye kara kara düşünerek günlerini tarlalarda, ormanda yevmiye ile çalışarak geçiren Yelli'nin şansı, Mersin Büyükşehir Belediyesinin üreticileri desteklemek amacıyla başlattığı ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi ile gülmeye başladı. Mahalle muhtarından aldığı bilgi ışığında projeye başvurduğunu ve Büyükşehir Belediyesinin desteğini almaya hak kazandığını söyleyen Yelli, “Buraya geldiğimde ‘Ne yapacağım' diye düşünüyordum. Tarlaya, orman işine gidiyordum. Fakat sonu yoktu. Bu proje geldikten sonra kendi işim oldu. Daha da iyi olacak inşallah” diye konuştu.

Proje çerçevesinde 25 koyun ve 4 ton yem desteği aldığını aktaran Yelli, “İlk yıl 9 doğum oldu, 5'ini belediyeye geri verdim. Bu yıl 18 doğum oldu, onun da bir kısmını önümüzdeki yıl vereceğim. 200'e kadar çoğaltmayı düşünüyorum. Kurbanlık satışımız olacak. Dişi hayvan satışımız, et, süt, peynir satışımız olacak” dedi.

“Kendi imkanlarım ile böyle bir işe girişemezdim”

Kendi imkanları ile böyle bir işe girişemeyeceğinin altını çizen Yelli, “Güzel bir proje. 25 hayvan verdiler. Parça parça geri alacaklar, hiçbir zorluğu yok. Maddi bir sıkıntısı yok. Parayla almak istesek 25-30 bin lira öderdik, ama hiç para vermeden hayvan sahibi olduk. ‘Yapabilir miyim yapamaz mıyım? Geri Tarsus'a dönmem gerekir mi?' diye düşünüyordum. Buraya gelirken evimi getirmemiştim. Hayvanlar verildikten sonra buraya ev yaptırdık. Ondan sonra tam kesin dönüşümüzü yaptık. Daha da iyi olacak. Geleceğe artık güvenle bakıyorum” ifadelerini kullandı.

Eşine, koyunların yetiştirilmesinde destek olduğunu söyleyen Sultan Yelli ise “Eşim sigortalı işte çalışıyordu. Çalıştığı yerde sıkıntılar oldu, pandemi girdi, ondan sonra buraya yerleşme kararı aldık. Her şey bir anda oldu. Küçükbaş hayvan desteği aldık. Normalde biz kendi imkanlarımızla değil 25 koyun, 1 koyun bile alamazdık. Çünkü hiç durumumuz yoktu. Eşim 1 sene çalışmadı. Ondan dolayı buraya yerleştik zaten. Vahap Seçer beye teşekkür ederim” diye konuştu.