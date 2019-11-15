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Hafif ticari araç domates serasına düştü

Mersin’in Erdemli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç seraya düştü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç seraya düştü. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Üçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 33 ZE 682 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu domates serasına düştü.


Yoldan yaklaşık 3 metre aşağıya düşen ve seraya giren araçta yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralı kaza yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza esnasında çalışanların serada bulunmamasının büyük bir şans olduğu belirtildi. Seraya düşen araç çağrılan vinç yardımıyla kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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