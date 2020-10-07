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Hafif ticari aracın çarptığı yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı

Mersin’de bir hafif ticari aracın çarpması sonucu devrilen minibüste bulunan 3 yolcu, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Mersin'de bir hafif ticari aracın çarpması sonucu devrilen minibüste bulunan 3 yolcu, çeşitli yerlerinden yaralandı. Şans eseri minibüste az sayıda yolcu bulunurken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi İnönü Bulvarı Balıkçı Barınağı kavşağında meydana geldi. Öztürk Özkan yönetimindeki 33 M 0826 plakalı Kurdali minibüsüne, kavşağı döndüğü sırada Tuna Eken yönetimindeki 34 HT 4576 plakalı hafif ticari araç arka yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dolmuş içinde bulunan yolcular ve şoför, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla içeriden çıkarılırken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Çeşitli yerlerinden yaralanan 2'si kadın 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yola akan akaryakıttan dolayı itfaiye ekipleri de saman dökerken, trafik bir süreliğine tek yöne düşürüldü. Şans eseri minibüste az sayıda yolcu bulunurken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen minibüs vinç yardımıyla kaldırılırken, 2 araç da kullanılmaz hale geldi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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