Hafriyat kamyonunun altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat kamyonunun altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 33 AFZ 757 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sokakta oynadığı iddia edilen 6 yaşındaki Alparslan Dince adlı çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon altında kalan çocuk hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.