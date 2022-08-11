İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hafriyat kamyonunun altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde hafriyat kamyonunun altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat kamyonunun altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Kaza, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 33 AFZ 757 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sokakta oynadığı iddia edilen 6 yaşındaki Alparslan Dince adlı çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon altında kalan çocuk hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.