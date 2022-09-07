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Hafriyat yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı D-750 karayolu Sağlıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ş.O. (42) idaresindeki 01 AAE 333 plakalı kum yüklü tırla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. İlk olarak refüje çarpan tır, devrilerek yolun ortasında durabildi.


Kazada yaralanan tır sürücüsü Ş.O. olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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