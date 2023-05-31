Haftanın 5 günü sigara bıraktırma polikliniği hizmet veriyor

Selim Mirza Loğlaroğlu, Erdemli Devlet Hastanesi bünyesindeki göğüs hastalıkları uzman doktorlarınca haftanın 5 günü sigara bıraktırma ile ilgili poliklinik faaliyeti gerçekleştirildiğini söyledi.

Dünya Tütünsüz Günü'nde yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nün "Tütün bizi ve geleceğimizi zehirliyor" mesajına dikkat çeken Dr. Loğlaroğlu, "Tütün kullanımı her yıl dünyada 8 milyon insanın ölümüne neden oluyor. İnsan sağlığı için ölümcül etkileri olan tütün, çevre kirliliğini de önemli ölçüde artırıyor. Tütün ekimi küresel olarak yaklaşık 22 milyar metrik ton su gerektiriyor, her yıl yaklaşık 600 milyon ağacın da kesimine neden oluyor” dedi.

Yeşilay'ın tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenler için geliştirdiği "Bırakabilirsin" uygulamasını bugüne kadar 72 bin kişinin indirdiğini de ifade eden Dr. Loğlaroğlu, tütün kullanımının hem sağlık hem de çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekerek herkesi tütünsüz bir yaşama davet etti.

İlçede sigara bıraktırma ile ilgili çeşitli faaliyetler yürüttüklerini de kaydeden Dr. Loğlaroğlu, "Erdemli Devlet Hastanesi bünyesindeki göğüs hastalıkları uzman doktorlarımızca haftanın 5 günü sigara bıraktırma ile ilgili poliklinik yapılmaktadır. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde ise sigara bıraktırma ilacı muayene olan kişilere ücretsiz verilmektedir. Ayrıca kurumumuz bünyesinde Tütün Birimi denetçileri ile Erdemli genelinde haftanın tüm günlerinde 7 gün 24 saat esasına göre işletmelerde “Sigarasız hayat için hep beraber el ele" ve "Sağlık için kendine ve topluma gönül ver" sloganları eşliğinde 4207 Sayılı Yasa gereği sigara denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde Sigara Bıraktırma Alo 171 hattı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi bünyesinde tütün danışmanlığı hizmetinin sunulduğunu da dile getiren Dr. Loğlaroğlu, "Burada görev yapan uzmanlar tarafından oluşturulmuş “Tütün Bağımlılığı Müdahale Programı” çerçevesinde sigara kullananlara ücretsiz destek sağlanıyor. 115 Danışma Hattı ve Bırakabilirsin mobil uygulaması üzerinden Yeşilay Danışmanlık Merkezine kolaylıkla ulaşılabiliyor" diye konuştu.