Hal Köprülü Kavşak yeşilleniyor

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatı üzerine bölgede başlayan çalışmalar kapsamında, ekipler ilk olarak köprü civarındaki refüj ve kaldırımlara toprak serimi yaptı, ardından çam fidanı, zakkum, leylandi ve daha birçok farklı fidan ve bitkinin ekim ve dikimini gerçekleştirdi. Köprü civarındaki ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması tamamlandığında, 100'ü aşkın çam fidanı, 400 adet zakkum, 600 adet de çalı grubu bitki toprakla buluşmuş olacak.

“Kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttıracağız”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çalışmalar hakkında yaptığı değerlendirmede, temiz ve sağlıklı bir hava ve yaşanılası bir doğa için yeşil alan varlığının önemine dikkat çekti. Bunu sağlamak için ilçe sınırlarında, kişi başına düşen yeşil alan varlığını arttıracaklarını kaydeden Gültak, Akdeniz'in yeşile bürünmesi konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini söyledi, ilçe sınırlarında uygun olan her metrekareyi yeşillendireceklerini ifade etti.

“Akdeniz'de yaşam kalitesini yükselteceğiz”

Sözlerini, “Akdeniz'de, insanlarımızın gönlüne dokunan, yaşamı güzelleştiren hizmetlerimiz sürecek” diyerek sürdüren Gültak, “Vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden hakkaniyetli yararlanması amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Parkı veya yeşil alanı olmayan tek bir mahallemiz kalmayacak. Kaliteli, yaşanılır, düzenli, sağlıklı ve temiz bir kent için belediyecilik anlamında ihtiyaç duyulan hizmet, proje ve çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Akdeniz'de Park-Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından park ve yeşil alanlarda devam eden yenileme çalışmaları kapsamında, yıpranmış olan kamelyalar ve oturma grupları yenileniyor, parklara yeni çöp kovaları konulup yeşil alanlar genel bir bakım ve onarımdan geçiriliyor.