Hal Mahallesi Kütüphanesi öğrencilerin ikinci evi oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde, Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde yaklaşık 1 aydır hizmet veren kütüphanenin, mahallede yaşayan öğrencilerin uğrak noktası haline geldiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zengin kitap türleri, sessiz ders çalışma ortamı ve ücretsiz çay, kahve hizmetleri ile mahallenin tam merkezinde yer alan Hal Mahallesi Kütüphanesi, hafta içi her gün sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında öğrencilere ev sahipliği yapıyor. Kütüphane zengin kitap çeşidiyle de öğrencilere bilgi yuvası oluyor. Dünya ve Türk Edebiyatına ait pek çok eserin yer aldığı kütüphane, çocuk kitaplarından ansiklopedilere, romanlardan hikaye kitaplarına kadar zengin bir içeriği bünyesinde barındırıyor. Kütüphanede ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarının da kitapları yer alıyor.

“Her gün bir sınıf ağırlıyoruz dönüşümlü olarak”

Kütüphanenin aynı anda 35-40 kişiye hizmet verebildiğini belirten Hal Mahallesi Kütüphanesi sorumlusu Hüseyin Arslanköylü, ilkokuldan liseye kadar her yaş grubundan öğrencinin kütüphaneden faydalandığını ve ödevlerini yaptıklarını ifade etti. Evde rahat çalışma imkanı olmayan öğrencilerin kütüphaneye geldiklerini vurgulayan Arslanköylü, “Sabahları okullarımız okuma saatleri düzenliyor. Her gün dönüşümlü olarak bir sınıf. Kütüphanemizde bine yakın kitabımız var. Çocuklar istekli bir şekilde geliyorlar. Hatta, evde kitap okumayanlar veya hiç ders çalışmayanlar da burayı görüp, birbirinden etkilenerek ders çalışma alışkanlığı kazanmaya başladılar” diye konuştu.

Yaklaşık 1 aydır hizmet verdiklerini belirten ve eğitimin günümüzde bilgisayar destekli verildiğine dikkat çeken Arslanköylü, kütüphaneye 15 adet bilgisayar geleceğini ve öğrencilerin ders yaparken bu bilgisayarlardan da faydalanma imkanına kavuşacaklarını söyledi.

Bundan sonraki düşüncelerinin okuma atölyeleri oluşturmak olduğundan bahseden Arslanköylü, “Mesela dünya klasiklerinden, Türk klasiklerinden birer ikişer romanı okuyup, gelip burada 10 kişilik gruplar halinde içeriğini tartışacağız. O tür çalışmaları da düşünüyoruz. Yakın okullarla ve öğretmenlerle birlikte bazı hazırlıklarımız var” ifadelerini kullandı.

“En yakın kütüphaneler bile bize çok uzaktı”

Kütüphaneden yararlanan öğrencilerden 8. sınıf öğrencisi Yiğit Berk Kamiloğlu, okuldan sonra ödevlerini yapmak için arkadaşlarıyla beraber kütüphaneyi kullandığını anlatırken, “Burada istediğimiz gibi çalışabiliyoruz. En yakın kütüphaneler çok uzakta. Kütüphane buraya çok iyi oldu. Ayrıca her kitap var burada. Sadece kitap okumaya da gelebiliyoruz” dedi.

13 yaşındaki Cihan Kayaözalp de “Yukarıda bir proje odamız var. Orada proje ödevlerimizi yapabiliyoruz. Evde ses oluyordu, burada olmuyor. Onun için ödevlerimizi yapmak için de buraya geliyoruz. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum burayı yaptığı için” şeklinde konuştu.