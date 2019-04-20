Halk ekmek Ramazan ayına hazır

Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatlarıyla hazırlıklarını yapan Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan pidelerini Mersinlilerin sofrasına ulaştıracak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Halk Ekmek Fabrikası, 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan ayında, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mersinlileri Ramazan pidesi ile buluşturacak. Ramazan pideleri, 500 gram üretilecek ve 1.5 TL olarak vatandaşlara sunulacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Halk Ekmek Fabrikamız her gün üretilen 9 çeşit ekmekle vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Ramazan ayında ise günlük 50 bin ekmeğe ek olarak Ramazan pidesi de üreteceğiz. Ramazan ayının ruhunu içimize kadar hissettirecek sıcacık Ramazan pidelerini hemşehrilerimizin sofralarına götüreceğiz” dedi.