Halk Kart kasım ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Halk Kart sahibi 11 bin 515 kişinin hesabına toplam 1 milyon 301 bin 930 TL aktarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geliri olmayan vatandaşlara verilen Halk Karta kasım ayı tutarları yüklendi. Sosyal belediyeciliğin önemli örneklerinden biri olan Halk Kart, dar gelirli vatandaşlara destek olurken, anlaşmalı bakkal ve yerel marketlere de nefes aldırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Halk Kart sahibi 11 bin 515 kişinin hesabına 90 ve 160 liralık bakiyeler olmak üzere toplam 1 milyon 301 bin 930 TL yatırıldı. Kart sahibi vatandaşlar, Halk Kartlarını anlaşması olan bakkal ve yerel marketlerde gıda ve temel ihtiyaç maddeleri almak için kullanabilecek. Vatandaşlar, market listesine Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesinden ulaşabiliyor.