Halk Kart tutarları, bayram öncesi hesaplara yattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart'ın temmuz ayı tutarını vatandaşların hesabına yatırdı. Halk Kart sahibi 11 bin 192 kişinin hesabına toplam 1 milyon 301 bin 700 TL yatırıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart sahiplerini sevindirdi ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde temmuz ayı tutarlarını hesaplarına yatırdı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Dar gelirli vatandaşların sorunlarına çözümleri önceleyen Büyükşehir Belediyesi, 31 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi dar gelirli ailelerin rahat bir bayram geçirmesi için Halk Kart tutarlarını hesaplarına yatırdı. 11 bin 192 kişi hesaplarına yatırılan tutarlar sayesinde bayram öncesi hazırlık yapabilecek ve alışverişe çıkabilecek. Büyükşehir Belediyesinin Halk Kart hesaplarına yatırdığı 1 milyon 301 bin 700 TL, Kurban Bayramı öncesinde Mersin esnafını da rahatlatacak” denildi.