Halk Kartın mayıs ayı tutarları hesaplara yatırıldı

12 bin 178 kişinin hesabına toplam 1 milyon 615 bin 880 lira aktarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dar gelirli vatandaşların mutfak masraflarını önemli ölçüde azaltan Halk Kart hizmetinden Mayıs ayında 12 bin 178 kişi yararlandı. Mayıs ayında 12 bin 178 kişinin hesabına toplam 1 milyon 615 bin 880 TL yatırıldı. Halk Kartın 100 liralık bakiyesinden 7 bin 202 kişi, 180 liralık bakiyesinden 4 bin 976 kişi yararlanıyor. Halk Kart hizmetiyle dar gelirli vatandaşların gıda ve diğer ihtiyaç maddelerine yönelik harcamalarına katkı sağlanırken, anlaşmalı olan bakkal ve yerel marketlere de destek olunuyor.