Halk otobüsünün çarptığı görme engelli kız toprağa verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden engeli kız toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Yusuf K. idaresindeki 33 C 5026 plakalı özel halk otobüsü, Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Musavat (53) ve görme engelli kızı Ayşe Yıldırım'a (33) çarptı. Kaza yerine ulaşan 112 ekiplerinin yaptığı kontrolde araç altında sıkışan Ayşe Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Musavat Yıldırım ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Musavat durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Ayşe Yıldırım'ın cenazesi morgdan alınarak Şehir Mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından yakınları tarafından toprağa verildi.