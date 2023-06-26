Halkkart haziran ayı tutarları bayram öncesi hesaplara yatırıldı

Yaptığı yardımlarla vatandaşın cebini rahatlatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, halkkart haziran ayı tutarlarını vatandaşın hesaplarına yatırdı. Haziran ayı halkkart tutarları çerçevesinde 3 bin 731 kişinin hesabına 500 TL, 5 bin 334 kişinin hesabına ise 300 TL olmak üzere 9 bin 65 kişinin hesabına 3 milyon 465 bin 700 TL yatırıldı.