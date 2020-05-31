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Hamile eşi için kayısı toplarken düşen adam hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesinde hamile eşi için kayısı toplayan adam, çıktığı gölgelik üzerinden düşerek hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde hamile eşi için kayısı toplayan adam, çıktığı gölgelik üzerinden düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde yaşandı. Hamza Sezer (32), 7 aylık hamile eşi ile birlikte arkadaşlarını ziyaretine gitti. Burada eşi için kayısı toplamak üzere bir deponun gölgeliği üzerine çıkan Sezer, dengesini kaybedip düştü. Eşi Özlem Sezer'in haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıya ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Sezer, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 çocuk babası Sezer, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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