Hamile kadına köpek saldırdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 aylık hamile bir kadına sokak köpeği saldırdı, kadın bacağından yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi 0274 Sokak'ta meydana geldi. 6 aylık hamile bir kadın, sokakta yürürken başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından ısırılan ve dakikalarca yardım bekleyen hamile kadına sokaktaki vatandaşlar yardım etmeye çalıştı. Ellerine geçirdikleri sopaya benzer cisimlerle köpeği korkutup kaçıran vatandaşlar olay yerine 112 ekiplerini çağırdı. Sol bacağından ciddi şekilde ısırık yarası alan kadın Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı yerde daha önce de benzer köpek saldırılarının yaşandığı iddia edildi.