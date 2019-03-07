Hamit Tuna, iş dünyasına projelerini anlattı

MERSİN (İHA) – Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) ‘Mersin Başkanından Ne Bekliyor?' temalı arama konferansı çerçevesinde iş dünyasıyla bir araya geldi. Tuna, Mersin'i bilim, sanat ve zanaatla geliştireceklerini söyledi.

MTSO, yaklaşan yerel seçimler öncesinde ‘Mersin Başkanından Ne Bekliyor?' konulu çalışmasını sürdürüyor. Düzenlenen arama konferansı sonrasında başkan adayları ile bir araya gelerek projelerini dinleyip, kentin taleplerini içeren raporla karşılaştıran MTSO'nun ikinci konuğu Cumhur İttifakı Büyükşehir Adayı Hamit Tuna oldu. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Tuna projelerini Mersin iş dünyası ile paylaşırken, iş insanlarının sorularını da yanıtladı.

Toplantının açılışında konuşan MTSO Meclis Başkanı İzol, “Biz soruyoruz, başkan adayları cevaplıyor. Tüm başkan adaylarımızla bir araya geliyoruz. Çalışmalarımızın devamı niteliğinde bugün Hamit Tuna ile bir aradayız. Kendisi projelerini anlatacak ve takdir sizlerin olacak” dedi.

“MTSO, iyi yaptıklarınızı destekleyip, iyi yapmadıklarınızı eleştirip, yanlış yaptığınızı söyleyecek”

Başkan Kızıltan ise “Ticaret ve Sanayi Odası sizleri yakından izleyecek hem de çok yakından izleyecek. İyi yaptıklarınızı destekleyip, iyi yapmadıklarınızı eleştirip, yanlış yaptığınızı söyleyecek. Takdir ettiğimizde sizin tarafınıza geçmiş olmayacağız, eleştirdiğimizde ise karşınızda yer almayacağız. Biz hep Mersin tarafında olacağız, çünkü MTSO siyasi bir kurum değildir. Siyaset üstü bir kurumdur” diye konuştu.

‘Mersin Başkanından Ne Bekliyor?' arama konferansı ile ilgili bilgiler veren Kızıltan, çalıştay sonucu hazırlanan raporun MTSO'nun görüşü değil, 200'e yakın katılımcının ortak görüşü olduğunu söyledi. Kızıltan, “Buraya gelip projelerinizi bizlerle paylaşmanız onur verici. Seçimler sonrasında göreve kim gelirse gelsin Mersin'de güçlü bir lobi oluşturmak istiyoruz. Şehrin hangi sorunu varsa birlikte hareket edip gerekirse Ankara'ya gerekirse İstanbul'a birlikte gidip sorunların çözümünde birlikte mücadele verelim istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Atatürk Caddesi, Silifke Caddesi ve Hastane Caddesi'nde faaliyet gösteren işletmelerin yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, ekonominin hareketlenmesi için bu caddelerin yeniden canlandırılmasının önemine dikkat çeken Kızıltan, hizmetlerin Mersin'den alınması, ihalelerde adil ve şeffaf olunması, sektörel sanayi siteleri için yer tahsis edilmesi taleplerini de yineledi.

“Mersin'i bilimle, sanatla, zanaatla geliştireceğiz”

MTSO Üyelerine projelerini anlatıp sorularını yanıtlayan Tuna ise da “Mersin'i bilimle, sanatla, zanaatla geliştireceğiz” dedi.

24 yıldır aktif siyaset içinde yer aldığını dile getiren Tuna, siyasi partilerin bir araç, kente hizmetin ise amaç olduğunu vurguladı. “Önce bir kenti hangi özellikleriyle öne çıkaracaksınız, buna karar vermelisiniz” diyen Tuna, ardından bu hedef doğrultusunda planlama yapıp, bu planları da hazırlanan projelerle desteklemek gerektiğini söyledi.