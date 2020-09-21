Hareketlilik Haftasında resim yaptılar, bisiklet kazandılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasında çocuklar için ‘Yolda Paylaşacak Çok Şey Var' temalı resim yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye giren çocuklara, bisikletlerini Başkan Vahap Seçer verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında kentte sıfır emisyonlu ulaşımı teşvik eden etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Ekinlikler kapsamında çocukları da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, çocukların hayal dünyasının resmedildiği, ‘Yolda Paylaşacak Çok Şey Var' temalı bir resim yarışması düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, etkinliğe katılarak dereceye giren ilk üç çocuğa bisiklet ödülünü verdi.

Kültür Park içerisindeki Büyükşehir Belediyesi Etkinlik Merkezinde gerçekleştirilen yarışmaya 103 çocuk, hayallerindeki temiz ulaşımı tuvale yansıttı. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin düzenlediği hem eğlenceli hem de farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte Başkan Seçer, dereceye giren 4 yaşındaki Yiğit Özer, 6 yaşındaki Abdurrahman Çetin ve 8 yaşındaki Sevim Bayraktaroğlu'na bisiklet ödüllerini teslim etti.

Yarışmanın jüri üyeliğini Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Ressam Olga Eren ve Orçun Çadırcı yaptı. Gün boyu süren etkinliklerde vakit geçiren çocuklar robot şov ve capoeira dans gösterisiyle de keyifli dakikalar yaşadı. Katılım sağlayan tüm çocuklara uçurtma dağıtıldı.

“Sevgi, bütün zorlukları aşmanıza yardımcı olur”

Çocukların, Etkinlik Merkezinin düzenlediği etkinliklerden memnun olmalarından ve severek gelmelerinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Seçer, “Hepiniz çok başarılısınız ama resim konusunda jüri üyelerimiz tabii ki bu işin uzmanı kişiler, üç resim seçmişler. Onlar biraz daha farklı çalışmış ama ben eminim sizler de bir dahaki yarışmada daha iyi bir performans gösterebilirsiniz. Sevgi, bütün zorlukları aşmanıza yardımcı olur, mutlu olursunuz. Sakın sevgisiz olmayın, arkadaşlarınızı sevin, yardımcı olun. Üzüntülü olduğu zaman üzüntüsünü paylaşın, sevincini paylaşın, bir şeye ihtiyacı varsa mutlaka yardımcı olun. Paylaşa paylaşa her şeyi büyütebiliriz” diye konuştu.

“Emin olun hepiniz bu yarışmayı kazandınız”

Jüri üyesi Ressam Çadırcı da seçim yaparken oldukça zorlandıklarını ifade ederek, “Bütün resimler çok güzeldi. Hepinizin ellerine, emeğine sağlık. Seçimimizi yaparken çok zorlandık. Enerjisi, hayal gücü diğerinden daha fazla olanı seçmek zorunda kaldık. Ama hepiniz emin olun bu yarışmayı kazandınız” ifadelerini kullandı.

“Bu etkinliği görünce çok mutlu olduk”

4 yaşındaki kızı Nehir'in resim yarışmasına katıldığını ve keyifli vakit geçirdiğini ifade eden Melike Korkmaz ise “Bu etkinliği görünce çok mutlu olduk. Nehir bu etkinliklerde bulunmayı çok seviyor. İyi ki böyle etkinlikler var, çok mutluyuz. Bu etkinlikler, çocukları geliştiriyor, kendilerini ifade etmelerini, kendilerini tanımalarını sağlıyor” diye konuştu.