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Hasan Arslan'a istihdama destek plaketi

Toros Üniversitesi, Çukurova Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (Çukurova SİFED), Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği (ÇUGİDER) tarafından Bilişim ve Gençlik Zirvesi düzenlendi.


Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü'ndeki etkinliğe katılan ÇUGİDER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, "Başarılı olmanın formülü aslında basit. Çalışmak, kararlı olmak, sabırlı olmak ve önüne çıkan fırsatları iyi değerlendirmektir” diyerek, mezun olan gençlere özellikle ilk fırsatları iyi değerlendirmeleri gerektiği konusunda önerilerde bulundu.


Programın sonunda Arslan'a, mezun olan öğrencilere proje kapsamında istihdam sağlama desteğinden ötürü plaket takdim edildi.

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