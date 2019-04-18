Hasan Arslan'a istihdama destek plaketi

Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü'ndeki etkinliğe katılan ÇUGİDER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, "Başarılı olmanın formülü aslında basit. Çalışmak, kararlı olmak, sabırlı olmak ve önüne çıkan fırsatları iyi değerlendirmektir” diyerek, mezun olan gençlere özellikle ilk fırsatları iyi değerlendirmeleri gerektiği konusunda önerilerde bulundu.

Programın sonunda Arslan'a, mezun olan öğrencilere proje kapsamında istihdam sağlama desteğinden ötürü plaket takdim edildi.