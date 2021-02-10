Hasan Yıldırım: “Mersin'deki yatırımlarımızı arttırmak istiyoruz”

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, Mersin'in önümüzdeki yıllarda sanayi sektöründe çok hızlı bir yükseliş sergileyeceğine inandıklarının altını çizerek, “Kentteki yatırımlarımızı arttırmak istiyoruz” dedi.

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım, yaptığı açıklamada, Mersin'in geleceğine güvendiklerini belirterek, “Önümüzdeki yıllarda Mersin sanayisi çok daha iyi noktalara gelecek. Bugün yapımı devam eden organize sanayi bölgelerinin tamamlanması ile birlikte istihdam oranları ciddi artış gösterecektir. Biz de şirket olarak kentteki yatırımlarımıza yenilerini eklemek ve üretim hatlarımızı arttırmak istiyoruz. Bu anlamda da özellikle Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde yeni açılacak sanayi alanlarına yeni yatırımlar yaparak hem istihdam sayımızı arttırmak hem de ülke ekonomisine katkı sunmak istiyoruz” diye konuştu.

“Teknolojiyi yakından takip ediyoruz”

Ar-Ge ekibinin çok ciddi bir çalışma içerisinde olduğunu dile getiren Yıldırım, “Yenilikçi teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Biz ihracatçı bir firmayız. Yurt içindeki çalışmalarımızın yanı sıra ihracat ile ülke ekonomimize katkı sunmak istiyoruz. Şu anda 25 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu sayının daha yukarılara taşınması için de teknolojiyi yakından takip ederek, yenilikçi teknolojiler ile üretim yapmamız çok önemli. Özellikle yeni yapacağımız yatırımlarda yenilikçi teknolojilere yer vermek istiyoruz. Bu anlamda da hem üretim sırasında hem de yatırım sırasında Ar-Ge ekibimizin çalışmaları bizim için önem taşıyor” ifadelerini kullandı.