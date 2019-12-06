Hasat limon sıkılarak başladı

Limon diyarı Mersin'in Erdemli ilçesinde coğrafi işaret tescilli Erdemli Lamas limonunun hasadına başlandı. Dalında 2 lira 80 kuruşa kadar alıcı bulan tescilli limon, Rusya Federasyonu başta olmak üzere ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Erdemli Ziraat Odası ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası destekleriyle coğrafi işaret tescili alınan Erdemli Lamas limonunun hasadı, bahçede limon sıkılarak başlatıldı.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, yeni hasat sezonunun bereketli olması temennisiyle limon piyasasına dair değerlendirmede bulundu. Şahin, "Lamas limonunun hasadına başladık. Bu yıl rekolte yüzde 30, yüzde 40 civarında düşük. Düşük olmasına rağmen fiyatlar yüksek. Çiftçilerimizin emeğinin karşılığını almasını diliyorum. Limon dalında 2.5 lira ile 2 lira 80 kuruş arasında satılmaktadır" dedi.

Şahin, ihracatın ise Rusya başta olamak üzere Romanya, Bulgaristan ve Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirildiğini belirtti.

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı da, "İhracatla birlikte Lamas limonu hasadı bölgemize katkı sağladığı gibi ülkemize de katma değer noktasında katkı sağlayacaktır. Hem çiftçinin hem tüccarın kazanmasını diliyoruz. Çiftçilerimiz açısından da fiyatlar oldukça iyi. Bol ve bereketli kazançlar diliyoruz" diye konuştu.

"Her üretici artık limonuna 'Lamas' markası basamayacak"

Erdemli Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız ise Erdemli Lamas limonun hem ülke genelinde hem de yurt dışında tanınan bir ürün olduğuna dikkat çekti. Yıldız, "Mersin limonu deyince Lamas limonu tüm Avrupa'da ve Türkiye'de biliniyordu. Biz buna resmiyet kazandırdık, tescil aldık. Eskiden bir üretici limon kasasının üzerine 'Lamas' markasını basarak limonunu, Lamas limonu olmasa dahi herhangi bir limonun satışını yapıyordu. Dolayısıyla gerçek Lamas limonu üreten üreticilerimiz fiyat kaybına uğrayabiliyordu" dedi.

Ancak bundan sonra Lamas limonu üreten bahçelerin belirleneceğini dile getiren Yıldız, "Bunların da denetimi yapılacak. Artık gerçek Lamas üreten üreticilerimiz kasalarının üzerine 'Lamas' ibaresini basabilecek. Bu da daha yüksek fiyatlara ürünlerini değerlendirme imkanı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Türkiye limonunun yüzde 60'a yakınının üretildiği Mersin'in Erdemli ilçesinde yıllara göre limon rekoltesi yaklaşık olarak 400 bin ton civarında gerçekleşiyor.