Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde bulunan masum kadın öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında husumet bulunan iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada tesadüfen olay yerinde bulunan masum kadın vurularak öldü. İki kişi olay yerinden kaçtı, 1 kişi yaralandı.

Olay, Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosikletle ilerleyen sürücü A.C.E. ile B.U., iddiaya göre daha önceden aralarında husumet olan B.Ş. (24) ile karşılaştı. Motosikletin arka koltuğunda bulunan B.U. yanında bulunan tabancayla B.Ş.'nin ayaklarına doğru ateş açtı. Olay anında yaralanan B.Ş., yanında bulunan av tüfeğiyle karşılık verdi. Olayda seken mermi tesadüfen Zafer Caddesi üzerinde park halinde bulunan 33 AEK 918 plakalı aracın arka koltuğunda oturan Sevilay Alkaç (55) isimli kadının göğsüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan Sevilay Alkaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ayağında yaralanan B.Ş.'nin ise hastanede tedavisi sürüyor. Olay yerinde 7 adet tabancaya ait boş kovan, 2 adet de tüfek fişeği bulunurken, firar eden 2 kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı.