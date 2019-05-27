İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastane önünde yılan paniği

Mersin’de hastane bahçesindeki çöp tenekesinin altında görülen yılan, hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

Mersin'de hastane bahçesindeki çöp tenekesinin altında görülen yılan, hareketli anların yaşanmasına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesindeki Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bahçesinde bulunan çöp tenekesinin altında yılan gören vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, koruyucu elbise giyip yılanı yakaladı.


Yılanın daha sonra doğal ortamına bırakıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.