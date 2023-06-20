Hastanede iki temizlik görevlisi darp edildi, olay kınandı

Mersin'in Tarsus Devlet Hastanesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan Emin Durukan ve Ünal Can Ateş'in bir hasta yakını tarafından dövülerek darp edilmesi kınandı.

Öz Sağlık - İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Özgür Turhan, canlarını korumaktan işlerini yapamadıklarını, bu tür saldırıların cezasız kalmamasını istedi. Turhan, hastane bahçesinde yaptığı açıklamada, "Öncelikle işçilerimizin, emekçilerimizin çözülmesi gereken çok temel sorunları varken, halen daha sağlıkta şiddet olaylarının 'temel sorun' olarak yerinde durmasından ve çözüm üretilememiş olmasından dolayı üzüntülerimi bildirerek sözlerime başlamak istiyorum. Buradaki mesai arkadaşlarımızın da yakından bildiği üzere birkaç gün önce Tarsus Devlet Hastanesi'nde üyelerimize yönelik, sağlık çalışanlarına yönelik yeni bir darp olayı yaşandı. Canımızı korumakla, işimizi yapmak arasında sıkıştık kaldık. Şifa dağıtan, sağlık kuruluşlarındaki asayişi, temizliği, disiplini sağlamaya çalışan sağlık çalışanlarına yöneltilen bu saldırıların artık akılla, bilimle, irfanla yapılacak bir açıklamasının olmadığını düşünüyoruz. Bu olayların ve bu olayların faillerinin sadece hukuk ve ceza ile değil, sosyolojik-psikolojik olarak acilen incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.