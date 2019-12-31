Hastanede tedavi gören çocuklar için yılbaşı etkinliği

Etkinlik kapsamında çocuklarla birlikte ebru sanatı yapılarak keyifli vakit geçirildi ve yılbaşı hediyesi verildi.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Tedavi gören çocuklarımıza moral vermek ve onların motivasyonlarını yükseltmesi için bu tip etkinliklere önem veriyoruz. Hastalıkları sırasında yoğun ve zor zamanlar geçiyorlar. Bu nedenle bizlerde çocuklarımız için sanatsal etkinliklerle yılbaşı etkinliği gerçekleştik. Çocuklarımıza çeşitli hediyeler verdik. Çocuklarımızın yüzünün güldüğünü görmek de bizlere en büyük hediyedir" dedi.

Yeni yıla sevinçle girdiklerini ifade eden çocuklar, düzenlenen etkinlik ve hediyeler için emeği geçen herkese teşekkür ettiler.