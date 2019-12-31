İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastanede tedavi gören çocuklar için yılbaşı etkinliği

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi, bir dernek işbirliğinde, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji ve Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocuklara yılbaşı etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında çocuklarla birlikte ebru sanatı yapılarak keyifli vakit geçirildi ve yılbaşı hediyesi verildi.


Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Tedavi gören çocuklarımıza moral vermek ve onların motivasyonlarını yükseltmesi için bu tip etkinliklere önem veriyoruz. Hastalıkları sırasında yoğun ve zor zamanlar geçiyorlar. Bu nedenle bizlerde çocuklarımız için sanatsal etkinliklerle yılbaşı etkinliği gerçekleştik. Çocuklarımıza çeşitli hediyeler verdik. Çocuklarımızın yüzünün güldüğünü görmek de bizlere en büyük hediyedir" dedi.


Yeni yıla sevinçle girdiklerini ifade eden çocuklar, düzenlenen etkinlik ve hediyeler için emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.