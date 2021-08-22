Hastanede tedavi gören genç üniversite tercihini son gün yapabildi

Mersin'de hastanede tedavi gördüğü için üniversite tercihini yapamayan 20 yaşındaki gencin yardımına belediye ekipleri yetişti. Tedavi gördüğü hastaneden alınarak üniversite tercih danışmanlığı hizmeti veren merkeze götürülen genç, son gün tercih yapma şansı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden verilen bilgiye göre, Kocaeli'den Ankara'ya oradan da Mersin'in Gülnar ilçesine taşınan Hüseyin Cemal Miri, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süre önce Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yattı. Belinde iki disk arasındaki sıvıda kararma olduğu, bu kararmada oluşan fıtığın da sinirlerine baskı yaptığı belirlenen Miri, ameliyat edildi. Genç, hastanede tedavi gördüğü için üniversite tercihini de yapamadı.

Tercihlerin son gününde belediyeye başvurdu

Tercihlerin son gününde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan 'MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nin iletişim hattını arayan genç, yardım istedi. 2-20 Ağustos tarihleri arasında Kongre ve Sergi Sarayında ücretsiz olarak, ‘üniversiteye giriş tercih danışmanlığı' hizmeti veren MERCİ, tercihlerin son günü ve son dakikalarında Hüseyin Cemal Miri'ye destek verdi. Zabıta personeli tarafından kaldığı hastaneden alınıp danışmanlık hizmetinin verildiği merkeze getirilen Miri'ye, rehber öğretmen Canan Serin yardımcı oldu.

“Güzel tercihlerde bulunacağım"

Ankara'da yazılım veya bilgisayar mühendisliği kazanmak istediğini belirten Miri, rahatsızlığı nedeniyle tercihlere pek odaklanamadığını belirterek, “Sağ olsunlar MERCİ danışmanlık beni buraya kadar getirdi. Burada da güzel tercihlerde bulunacağıma inanıyorum. Umarım başarılı olurum. Bu hizmet başarılı bir hizmet. Öğrencilere yardım etme konusunda bir çaba sarf ediyor, başarı gösteriyor. Bir amacı ve azmi var" dedi.

“İlk önce tanıştık, sağlığından da güzel haberler aldık”

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde görevli rehber öğretmen Canan Serin, 18 gündür öğrencilere hizmet verdiklerini belirterek, “Bugün de son günümüz. Bir telefon geldi. Öğrencimiz hastanede olduğunu, tercihler için yardımcı olmamızı istedi. Bizler de hemen iletişime girdik. Zabıtalardan yardım aldık ve öğrencimizi yanımıza getirdiler. İlk önce tanıştık, sağlığından da güzel haberler aldık. Umarım daha güzel haberlerini de alırız. Tercih konusunda, üniversiteler hakkında, bölümler hakkında bizden bilgi istedi. Detaylı olarak, sıralamasıyla birlikte gelebilecek üniversite ve bölümlere baktık. Geleceğine ve ilgi alanına yönelik hangi bölümler gelebiliyor bunları detaylı olarak inceledik” ifadelerini kullandı.