Hastanede yatan 5 aylık ikizler taburcu oldu

Mersin'de Anamur Devlet Hastanesinde akut bronşit tanısı ile tedavi gören 5 aylık ikizler taburcu oldu.

Anamur Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Serkan Boz, ikiz bebeklere hastanede yattıkları günden taburcu oldukları güne kadar en iyi şekilde bakıldığını söyledi. Sürecin Mersin Valisi ve İl Sağlık Müdürünün bilgisi dahilinde yürütüldüğünü, bebeklerin tedavi süreci boyunca ailenin yanında olduklarını kaydeden Boz, "Tabi bebekler 5 aylık olduklarından dolayı aile de ister istemez bir tedirginlik oldu. Hastanemizin bütün imkanları seferber edilerek bebeklerimizin bugün şifa ile taburcu olmalarını sağladık. Anamur Devlet Hastanemiz, bölgemizdeki en donanımlı hastanelerden biri durumunda ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak amacıyla tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte özveriyle görevimizi yürütüyoruz" dedi.