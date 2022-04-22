Hastanede yatan çocuklara 23 Nisan sürprizi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşku içinde kutlanmaya hazırlanırken, Mersin'in Silifke Devlet Hastanesi çocuk polikliniğine gelen ve bayramı hastanede geçirmek zorunda kalan çocuklar da unutulmadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı rahatsızlıkları nedeniyle sokakta kutlayamayan çocukları Silifke Devlet Hastanesi yönetimi ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok mutlu etti. Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Güngör ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok çocuk polikliniğine gelen ve çocuk servisinde tedavi olan çocukları odalarında ziyaret etti ve onlara çeşitli oyuncaklar ve Türk bayrağı hediye etti.

Program öncesinde çocukların yüzleri boyandı, Poliklinik ve servis Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. Keyif dolu anların yaşandığı programda, çocuklar ve anneleri birlikte güldü, birlikte çocuk şarkılarına eşlik etti. Etkinlik hakkında konuşan Hastane Başhekimi Dr. Ali Güngör, çocukların bayramını tebrik etti.

23 Nisan'ı coşku ile kutlamayan ve Hastanede bulunan çocuklara sürpriz yaptıklarını belirten Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sokakta kutlamalara katılamayan ve Hastaneye tedaviye gelen ve serviste tedavi süreci devam eden çocukların bayramını kutladık. Çocuklarımıza çeşitli hediyeler verdik. Çocuklar bizim geleceğe güvenle baktığımız yavrularımız. Onların yalnız olmadıklarını hissettirdik. Hastane yönetimimize ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirmişler. Bu vesile ile Çocuklarımızın bayramını kutluyorum” dedi.

Müzik eşliğinde ikramda bulunulan, oyuncak ve Türk bayrağı hediye edilen çocuklar ve aileleri, Silifke Devlet Hastanesi yönetimine ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'a teşekkür etti.