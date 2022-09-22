Hat ustası Çalışkan, 'Son Nokta' eserini Başkan Seçer'e hediye etti

Hattat, gazeteci, ressam Etem Çalışkan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek, ‘Son Nokta' adlı eserini hediye etti.

Başkan Seçer, 'Son Nokta” eserini kendisine armağan eden Çalışkan'a teşekkür ederek, “Ben de bu güzel eseri evde odama asacağım. Hiç unutmayacağım. Hep sizi anacağım” dedi. Başkan Seçer, ayrıca öğrencilerin usta sanatçı Çalışkan'ın sergisini gezmeleri için bir çalışma başlatacaklarını da belirterek, “Öğrencilerin okullardan gelip sergiyi gezmelerini istiyorum. Çocuklarımız gelsin bu kültürü, sanatı, sanatçıyı görsün. Üstadın sergisini anlatacağız” dedi.

Önceki gün gezdiği sergiye de dikkat çeken Başkan Seçer, sergide çok güzel eserlerin yer aldığını söyledi. Başkan Seçer, “Milli Eğitim Müdürlüğü ile özellikle süratle temasa geçelim. Mutlaka oraya resim öğretmenlerinin eşliğinde, öğrencileri okullardan getirmelerini istiyorum. Sergiyi gezsinler. Çok güzel bir organizasyon yapalım. Her gün çocuklarımız gelsin, orada bir şeyler de ikram edelim. Çocuklarımız gelsin bu kültürü, sanatı, sanatçıyı görsün. Bugün çok değerli bir sergi bu. Üstadın sergisi. Bunu anlatacağız çocuklara. 10 günün dolu dolu olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Kültür ve sanatın size çok ihtiyacı var”

Etem Çalışkan da “Kültür ve sanatın size çok ihtiyacı var. Belediye başkanlarına ihtiyacı var. Siz onun belki fazlasını da yapıyorsunuz. ‘Son Nokta'yı lütfen kabul buyurursanız, bendenizin size naçiz bir armağanıdır. Ben onu o duygularla yaptım zaten. Buraya gelirken yaptım. Dünün tarihini de koydum ve ‘Ben' dedim, ‘Götüreceğim bunu Başkana armağan edeceğim” diye konuştu.