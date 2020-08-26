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Havalandırma boşluğunda 3 gün mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde çıktığı yazlık sitenin damından düştüğü havalandırma boşluğunda 3 gün mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıktığı yazlık sitenin damından düştüğü havalandırma boşluğunda 3 gün mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


İlçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde 2 aylık kedi, çıktığı 4 katlı bir yazlık sitenin damından havalandırma boşluğuna düştü. İkinci kattaki Çulcu ailesi kedi sesini duydu ancak sesin dışarıdan geldiğini düşündü. Seslerin kesilmediğini fark eden Ali Çulcu, sesi takip edip havalandırma penceresine merdiven atarak aşağıya baktığında yavru bir kedinin mahsur kaldığını gördü. Çulcu, durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede yazlık siteye ulaşan itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saat süren operasyonla 2 aylık yavru kediyi kurtardı. Çulcu çifti kedinin kurtarılması ile büyük sevinç yaşadı.


Ali Çulcu, 2-3 gündür kedi sesi duyduklarını ancak nereden geldiğini bir türlü tespit edemediklerini belirterek, "En sonunda merdiven koyup havalandırma boşluğuna baktım. Kıpırdamadan duran bir kedi yavrusu gördüm. Yetkililere seslendim, sağ olsun itfaiye geldi. Baktılar, merdiven koyup kediyi olduğu yerden çıkardılar. Bir sevinç oldu içimizde. Sonuçta o da can taşıyor. Ağzı var dili yok derler ya. Allah'ın yarattığı bir hayvan. Bunlara sahip çıkmalıyız" diye konuştu.


Kurtarılmasının ardından site sakinlerince sahiplenilen yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından sitenin bahçesine bırakıldı.

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