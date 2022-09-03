Hayallerinin peşinden koştu, temizlik işçisiyken solist oldu

Yaklaşık 1,5 yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı'nda temizlik işçisi olarak görev yapmaktayken, büyükşehir belediyesi tarafından açılan sınava giren ve yeteneğinden dolayı jürinin yönlendirmesiyle Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı THM topluluğu solistlerinden birisi olan 41 yaşındaki Çiğdem Akdoğan, başarı hikayesinin arkasında "Hayallerinin peşinden gitmek" olduğunu söyledi.

Geçmişte farklı sektörlerde çalıştığını, ancak evlenip çocuk sahibi olduktan sonra çalışma hayatına ara vermek zorunda kaldığını söyleyen Akdoğan “Müziğe yeteneğim vardı ve müzikle hep iç içeydim. Hobi olarak müzikle uğraşmaya devam ediyordum. Pandemi döneminde ise, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin personel alım ilanı dikkatimi çekti. Ben de başvurumu gerçekleştirdim ve temizlik işçisi olarak işbaşı yaptım” dedi.

Akdoğan, işini severek yaptığını, başlangıçta solist olmak gibi düşüncesi olmadığını, ancak THM topluluğuna solist olarak kabul edilmesinin, kendisinin bile şaşırdığı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. İş çıkışı evine dönerken Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında ‘solist alım sınavı' duyurusunu gördüğünü ve ‘Neden başvurmayayım ki?' diye düşündüğünü ifade eden Akdoğan, “Gördüğüm ilan üzerine ben de sınava başvurdum. Sınavı kazanamadım, fakat jürinin yeteneğimden dolayı beni yönlendirmesiyle Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı THM topluluğuna solist olarak geçişim oldu” şeklinde konuştu.

Başkan Vahap Seçer'in öncülüğünde, Mersin Büyükşehir Belediyesinin kültüre ve sanata verdiği değeri duyduğunu, Mersin genelinde gerçekleşen kültürel ve sanatsal etkinliklerin yoğunlaşmasının dikkatini çektiğini, ancak içine girince bire bir görme şansına eriştiğini de dile getiren Akdoğan, "Burası benim için gerçekten bir okul gibi. türkülerimin üstüne daha ne katabilirim diye düşünüyorum. Repertuarımı genişletip, daha çok yerlere ulaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Çevresindeki yakınlarının da bu durumdan oldukça mutlu olduğunu dile getiren Akdoğan, “Zaten ailem ve çevrem müzikle uğraştığımı biliyordu, ama böyle bir platformda çalışmak benim için ayrı güzellikte bir olay. Eşim zaten beni her anlamda destekliyordu. Müziğe olan ilgimi ve sevgimi biliyordu. Biliyorsunuz müzik her yerde yapılmıyor. Ama burası gerçekten de benim için tam bir aile ortamı. Kültürel faaliyetlerimizi yapabileceğimiz çok güzel bir platform. Bu anlamda çok şanslıyım diyebilirim” diye konuştu.