"Hayata Gülümse Projesi" bağımlıları hayata bağladı

Mersin Valiliği koordinasyonunda, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Hayata Gülümse Projesi" ile madde bağımlılarının topluma kazandırılması, meslek edinmeleri ve bağımlılıkla mücadele etmeleri sağlanıyor. Proje kapsamında, 38 bin kişiye sağlıklı yaşam ve madde bağımlılığı konularında eğitim verilirken, alkol ve madde bağımlılığı tedavisi gören 60 kişinin de rehabilite edilerek topluma entegrasyonu ve çeşitli kurslarla meslek edinmeleri sağlandı.

Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında hazırlanan 'Hayata Gülümse Projesi'nin sergi ve kapanışı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Ali İhsan Su, SODES projeleri ile Mersin'de çok ciddi çalışmalar gerçekleştiklerini kaydederek, 52 proje için 27 milyon TL ödenek ayrıldığını söyledi.

"Bağımlılıkla mücadelede çok ciddi çalışmalar yapıyoruz"

'Hayata Gülümse Projesi'nin madde bağımlılığıyla mücadelede önemli bir yeri olduğunu belirten Su, "Bu proje kapsamında kurslara katılan, kursları bitiren, rehabilitasyonları gerçekleştirilen kardeşlerimiz yeniden hayata bağlanıyor. Kendine yeni bir hayat kuruyor, yaşam felsefesi değişiyor. Bu anlamda gerçekten çok çok önemli bir proje idi. Biz ilimiz genelinde de bağımlılıkla mücadele konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu onların ayaklarından bir tanesi. Her kurumumuz bu konuda çalışmalar yürütüyor" dedi.

"Birçok ülkenin sorunu"

Bağımlılıkla mücadelenin birçok ülkenin sorunu olduğunu aktaran Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı ise "İnsanın DNA'sını bozmak, yaşam tarzını değiştirmek, alışkanlıklarını değiştirmek için yapılan çalışmalara karşı oluşturulan faaliyetler zinciridir bizim bu çalışmalar. Onun için daha ne yapsak, neler yapsak az. Projemizi iki kategoride değerlendiriyoruz. Birincisi korunma, koruyucu faaliyetlerde bulunma yani dezavantajlı grup dediğimiz gruba hiç bulaşmamış risk altındaki gruplara, bireylere, toplumlara ulaşmak ve onlara farkındalık oluşturma çabaları. İkincisi ise rehabilite edici çalışmalar" diye konuştu.

"Kendine inanmayan birine onlar inanmıştı"

Proje kapsamında tedavi gören ve rahabilite edilen kursiyerlerden Yunus Çulhacı da şu ifadeleri kullandı: "Bahanelerle ve saçma sapan sebeplerle birlikte hayatımda kötü bir dönem oldu. Bundan sonra benim için insanlık öldü ve madde kullanmaya başladım. Artık hayatımda bir sona girdiğimden haberdar değildim. Bu noktadan sonra bir vebalı gibi oldum. Toplum tarafından da uzaklaştırılıp, ötekileştiriliyordum. Bu durum tüm toplum tarafından kabul görülüyordu. Tam da bu noktada ailemi 'maddeye' ulaşmak için bir basamak, bir sponsor olarak görüyordum. Denetimli Serbestlikte 'Hayata Gülümse' ekibiyle tanıştım. Kafamda bir sürü soru işareti ve belirsizliklerle birlikte projeye dahil oldum. Çünkü, kendine inanmayan birine onlar inanmıştı. Bana bu garip geliyordu. Ben kimseye inanmıyordum. Fakat, ben bir yere gittiğimde hocalarımın beni merak etmesi benim için endişelenmesini görünce bu düşüncem komple değişti. Ben bana değer verdiklerini gördüm. Bu olay beni gerçekten çok mutlu etmişti. Artık ne için savaşacağıma karar vermiştim. Ailem konusunda bugüne kadar evimizde hiç olmadığı kadar mutluyuz."

Konuşmaların ardından proje paydaşlarına teşekkür belgeleri verildi.