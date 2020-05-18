Hayata tutunmaya çalışan Ayyüce'ye Alper Potuk sürprizi

MERSİN (İHA) – Mersin'de sinir sistemindeki kötü huylu tümör ve yumuşak doku kanseri nedeniyle tedavi gören 23 yaşındaki Ayyüce Çınar, hayranı olduğu Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la Büyükşehir Belediyesinin sürpriziyle telefonla görüntülü olarak görüştü. Ayyüce Çınar, sürprizle büyük mutluluk yaşadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Ayyüce Çınar, sinir sistemindeki kötü huylu tümör ve yumuşak doku kanseri nedeniyle ağır bir tedavi süreci geçiriyor. Bu zor dönemde yaşama tutunabilmek ve moralini yüksek tutmak için özellikle sosyal medyayı sıklıkla kullanan Ayyüce, koyu bir Fenerbahçe taraftarı. Ayyüce, Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'a da büyük bir hayranlık duyuyor.

Ayyüce, 2019 Ekim ayında Tarsus İdmanyurdu ile Fenerbahçe arasında Mersin'de oynanan Türkiye Kupası maçı sonrasında, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin girişimiyle Alper Potuk'la bir araya gelmiş ve fotoğraf çektirmişti.

Sürpriz görüşmeden dolayı çok mutlu oldu

Ağır tedavi sürecinde hayata tutunmak için mücadele eden Ayyüce Çınar'ın durumunu öğrenen ve ona sürpriz yapmak isteyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu konuyla ilgili çalışma yapılmasını istedi.

Alper Potuk'la daha önceden tanışıklığı bulunan Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Mezarlık İşleri Birimi Sorumlusu Yusuf Nevruz, konuyla ilgili ön görüşmeyi yaptı. Potuk'tan alınan onayın ardından, Tarsus-Çamlıyayla Şube Koordinatörü Ali Boltaç, CHP Tarsus İlçe Başkan Yardımcısı Haluk Gülbahar ve Yusuf Nevruz, Ayyüce'nin kaldığı Tarsus Yeşil Mahalle'deki anneannesinin evine gitti.

Burada görüntülü şekilde Alper Potuk'la görüşen Ayyüce, duygu dolu anlar yaşadı. Ayyüce, görüşmenin sağlanmasından dolayı Başkan Seçer'e ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Boltaç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Alper Potuk'a teşekkürlerini ileterek, “Başkanımız Vahap Seçer'in isteğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında güzel bir sürpriz yapmak istedik. Mutlu anlar yaşandı. İsteğimiz Ayyüce'nin bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Ayyüce'ye, Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı kupa bardak ve çeşitli armağanlar da verildi.