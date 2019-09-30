‘Haydi Erdemli'ye projesi göz doldurdu

Erdemli Belediyesi, ‘Haydi Erdemli'ye programı ile Forum Sanatçılar Meydanında Mersinlilerle bir araya geldi.

Program kapsamında gösterilerini gerçekleştiren Türkülerin Dansı, Belediye Şehir Tiyatrosu, Türk Sanat Müziği Korosu, Çocuk Korosu toplulukları, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Ayrıca Erdemli'nin tarihi ve kültürel mekanlarının tanıtıldığı 'Gezilesi Erdemli Fotoğraf Sergisi'nin de yer aldığı programda, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, organizasyona katılan vatandaşlarla bir araya geldi. Tollu, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Erdemli'nin, Mersin'in marka değeri olan ilçelerinden sayıldığına dikkat çekti.

Kızkalesi Medya Günleri, Kısa Film Festivali, Ayaş Antik Tiyatro Festivali gibi projelerle ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarının tanıtımına katkı sağladıklarını hatırlatan Tollu, "İlçemiz, gerek tarihi gerek doğal gerekse kültürel güzellikleri açısından turizmin önemli noktalarından bir tanesidir. El değmemiş birçok güzelliğe sahip bölgemizin, önemli yatırım noktalarından bir tanesi olan ilçemizin tanıtımı adına birçok projeye imza atıyoruz. Amacımız ilçemizle birlikte bölgemizi ulusal ve uluslararası nitelikte bir cazibe merkezi haline dönüştürmek. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz projelere bir yenisini daha ekleyerek Mersinlilere ilçemizi tanıtmak istedik. Bunu yaparken de vatandaşlarımıza oluşturduğumuz sosyal yaşam alanları sayesinde, kültür hayatımızı canlandıran kurslarımıza yer verdik. 7'den 70'e ilçemiz sakinlerine sağladığımız olanaklarla bugün burada onlarda kendilerine yer buldu ve ilçemizin tanıtımı gibi önemli bir amaç için sahne aldı" dedi.