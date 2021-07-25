Projeye 348'i dişi, 363'ü erkek olmak üzere toplam 712 yeni can katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayvancılığı desteklemek amacıyla başlatılan Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi, yeni doğumlarla büyüyor. Köyden kente göçü azaltmak amacını da taşıyan proje kapsamında ilk olarak 2020 yılında 60 üreticiye dağıtılan bin 500 küçükbaş hayvan, 348'i dişi, 363'ü de erkek olmak üzere toplam 712 doğum yaptı.

Şahbaz ailesinin keçileri yeni doğumlarla çoğaldı

Mut ilçesinin Gökçetaş Mahallesinde yaşayaşan Şahbaz Ailesi, geçen yıl söz konusu projeden faydalandı. Küçük aile işletmesi olarak üretime dahil edilen aileye 24'ü dişi, biri erkek olmak üzere toplam 25 küçükbaş hayvan teslim edilmişti. Keçilerine gözü gibi bakan Şahbaz Ailesi, bu yıl büyük bir verim elde etti. Ocak ayında başlayan ilk doğumlarla birlikte toplam 27 yeni yavrunun doğumu gerçekleşti. Bu bereketli süreçten oldukça memnun olan ailenin evini tatlı bir telaş sardı. Yeni doğan canların evlerine bereket getirdiğini söyleyen Şahbaz Ailesi, 20 yıldır özlemini çektikleri bebek heyecanını yaşamaya başladı.

“20 yıl sonra bebeğimiz olacak, bereket getirdi bize”

Kendilerine sunulan destekten dolayı teşekkürünü ileten Kamile Şahbaz, proje kapsamında aldıkları 25 keçinin yemlemesini ve bakımını iyi yaptıklarını söyledi. Elinden bırakmadığı ve ‘Kır Teke' ismini verdiği keçi gibi 27 yeni yavrusu olduğunu ifade eden Kamile Şahbaz, “Ailemize huzur, bereket getirdi. Bebeğimiz olacak, inşallah. 20 yıl sonra bebeğimiz olacak, bereket getirdi bize. Vahap Seçer abimize teşekkür ederiz” dedi.

“Böyle bir proje olmasaydı belki de köyden göçecektim”

Daha önce yevmiye ile tarlalarda çalışarak yaşamlarını idame ettirmeye çalıştıklarını söyleyen Mustafa Yaşar Şahbaz da Büyükşehir'in hayata geçirdiği proje sayesinde yeni bir işin sahibi olduklarını söyledi. Şahbaz, “Şimdi bunlar yavruladı. 27 tane yavru oldu. Bunun 13'ü dişi, 14'ü erkek. 6 tanesi ikiz yavruladı. Şimdi bu iş ile uğraşıyorum. Böyle bir proje olmasaydı belki de köyden göçecektim ama şimdi bunlarla geçimime devam ediyorum” diye konuştu.

“24 hayvandan 27 hayvan almak ilk yıla oranla büyük bir başarı”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinde görevli Ziraat Mühendisi Mehmet Atlı ise proje kapsamında Mut ilçesinde 7 mahallede çalışma yapıldığını ifade ederek, Şahbaz Ailesinin bereketli bir verim elde ettiğini söyledi. Atlı, “Çok güzel; 6 tane ikiz doğum olmuş. 24 hayvandan 27 hayvan almak ilk yıla oranla büyük bir başarı” ifadelerini kullandı.

Atlı, verimliliğin artması için Büyükşehir Belediyesinin projeden yararlanan ailelere 4 ton yem desteği sunduğunu, hayvanların 8 temel aşısını da yaptırdığını belirtti. 5 yıl boyunca devam edecek proje için 7 bin 500 hayvan desteği verileceğini hatırlatan Atlı, şöyle devam etti: “Kırsal bölgelerdeki yetiştiricilerimiz ve üreticilerimiz maddi sıkıntılardan dolayı şehre göçü düşünüyorlardı. Şahbaz Ailemiz de bunlardan bir tanesiydi. Böyle bir destek yaptığımız için bu destekten faydalandılar ve artık göçten vazgeçtiler. Bütün projelerimiz son hızla ilerlemekte. Üreticilerimizin ve yetiştiricilerimizin talebi doğrultusunda ilerlemekteyiz. Yaptığımız projelerden sonuçları değerlendirdiğimizde yüksek başarılara ulaşmaktayız.”

Gökçetaş Mahallesi Muhtarı Mehmet Şen de “Üreticilerimiz memnun. Köyümün yüzde 80'i küçükbaş hayvanla uğraşmaktadır. Geçim kaynağımız budur. Devamını beklerim” dedi.